Пуйоль отреагировал на решение Пике уйти: «Я в шоке»

«Спасибо за всё, Херард. Я в шоке. Мы были очень несправедливы по отношению к тебе, ведь немногие защищали честь «Барселоны» так же, как это делал ты. Я всегда считал, что мне повезло играть вместе с тобой, для меня это было огромной честью. Люблю тебя, друг», – высказался Пуйоль в социальных сетях.