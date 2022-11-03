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1 час назад

Пуйоль отреагировал на решение Пике уйти: «Я в шоке»

Евро-футбол.Ру

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль рассказал, что думает о решении Херарда Пике завершить карьеру футболиста.

Пуйоль отреагировал на решение Пике уйти: «Я в шоке»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Сегодня 35-летний центрбек объявил, что прекратит выступления за «Барселону» в скором времени. Напомним, что Пуйоль и Пике составляли дуэт центральных защитников «сине-гранатовых» в один из самых успешных периодов за всю историю клуба.

«Спасибо за всё, Херард. Я в шоке. Мы были очень несправедливы по отношению к тебе, ведь немногие защищали честь «Барселоны» так же, как это делал ты. Я всегда считал, что мне повезло играть вместе с тобой, для меня это было огромной честью. Люблю тебя, друг», – высказался Пуйоль в социальных сетях.

Футбол,Карлес Пуйоль,
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