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1 час назад

Соболев назвал футболиста "Спартака", который через год-полтора "будет топом"

Газета.Ru

Форвард московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился мнением о молодых футболистах красно-белых, которые впечатлили его больше всего.

Соболев назвал футболиста «Спартака», который через год-полтора «будет топом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из молодых игроков «Спартака» — молодец Литвинов. Еще очень нравится Пруцев. Как только мяч получает, всегда двигает его вперед, очень работоспособный ― суперский полузащитник. Еще год-полтора, обрастет мясом ― будет топом. Еще и парень хороший», — цитирует Соболева «Чемпионат.com».

В текущем сезоне 22-летний Данил Пруцев провел за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедшем 30 октября в Москве, «Спартак» со счетом 1:0 обыграл столичное «Торпедо». Единственный мяч в игре на 50-й минуте забил нападающий Квинси Промес.

Благодаря этой победе «Спартак» вернулся на второе место в турнирной таблице РПЛ. После десятой победы в чемпионате подопечные Гильермо Абаскаля набрали 32 очка.

Футбол,Данил Пруцев,Александр Соболев,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,Спартак,
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