Агент Кварацхелии рассказал, какие клубы интересовались игроком

Удачные выступления 21-летнего футболиста в нынешнем сезоне повлекли за собой слухи о возможном скором переходе в один из европейских топ-клубов, что, впрочем, неоднократно было опровергнуто официальными лицами. Однако агент Кварацхелии подтвердил правдивость сведений, распространившихся в прессе: