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1 час назад

Президент «Фламенго» высмеял слухи о переходе Роналду

Евро-футбол.Ру

Руководитель «Фламенго» Родольфо Ландим высказался о слухах о возможном переходе Криштиану Роналду.

Президент «Фламенго» высмеял слухи о переходе Роналду
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я не знаю, кто придумал слухи об таком трансфере, но это очень творческие люди. Прежде всего, я хочу поинтересоваться: а кого он заменил бы в составе? Роналду сел бы на скамейку», – заявил президент бразильского клуба, чьи слова приводит издание Record.

Ландим отметил, что никто в руководстве коллектива не пойдёт на столь безумный шаг, опровергнув возможный трансфер.

В текущей кампании на счету Роналду 15 матчей в рамках всех состязаний, в которых великий португалец забил три мяча при двух ассистах.

Футбол,Криштиану Роналду,
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