Президент «Фламенго» высмеял слухи о переходе Роналду

«Я не знаю, кто придумал слухи об таком трансфере, но это очень творческие люди. Прежде всего, я хочу поинтересоваться: а кого он заменил бы в составе? Роналду сел бы на скамейку», – заявил президент бразильского клуба, чьи слова приводит издание Record.