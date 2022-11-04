Абаскаль запретил игрокам «Спартака» материться

«Он хочет, чтобы всегда был рабочий подсказ — без негатива. При Абаскале больше играем в контроль. Гильермо уделяет внимание мелким деталям, которые не все видят. К каждому сопернику он находит уникальные вещи, слабые стороны, которыми нужно пользоваться», — цитирует Соболева «Чемпионат».