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1 час назад

Уткин отреагировал на уход Пике из «Барселоны»

Евро-футбол.Ру

Херард Пике внезапно объявил о решении завершить выступления за «Барселону». Субботний матч против «Альмерии» станет для 35-летнего защитника последним на «Камп Ноу». На решение Пике отреагировал известный журналист Василий Уткин.

Уткин отреагировал на уход Пике из «Барселоны»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Пике уходит. Один из моих любимых игроков. Уходит прямо завтра, посреди сезона. Мне ещё надо подумать, что сказать или написать по этому поводу, что я непременно и сделаю», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Херард Пике является воспитанником «Барселоны». Помимо родного клуба, в своей карьере защитник поиграл за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».

Футбол,Василий Уткин,Манчестер Юнайтед,
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