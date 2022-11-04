Пике отказался от 50 миллионов евро, положенных ему по контракту с «Барселоной»

Накануне, 3 ноября, испанец объявил о завершении карьеры.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отказался от выплат, положенных ему по контракту с каталонским клубом.

Как сообщают испанские СМИ, футболист должен был получить 52 млн евро за согласие на сокращение оклада в период пандемии. В эту сумму также вошли другие отсрочки и зарплата на текущий сезон.

Отмечается, что игрок пошел на такой шаг ради будущего команды. Он считает, что его поступок поможет «Барселоне» преодолеть финансовые трудности.