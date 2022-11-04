Семака не признали лучшим тренером РПЛ в октябре

Наставник «Урала» Виктор Гончаренко стал лучшим тренером РПЛ в октябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Главный тренер екатеринбургского клуба занял первое место в голосовании телевизионных экспертов и расположился на второй строчке в опросе среди болельщиков, проиграв несколько процентов главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

«Урал» вместе с Гончаренко в минувшем месяце провел пять матчей РПЛ, в которых одержал четыре победы и один матч сыграл с ничейным результатом.

«Зенит» в октябре провел пять матчей, в которых добился четырех побед и один матч сыграл вничью. Команда Абаскаля добилась такого же результата в октябре, что и сине-бело-голубые.