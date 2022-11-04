Пике простил «Барселоне» более 50 миллионов евро

Стала известна сумма, которую «Барселона» должна была выплатить своему защитнику Херарду Пике, ранее объявившему о своём уходе из каталонского клуба.

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По информации Cuatro, руководство «сине-гранатовых» задолжало Пике в общей сложности 52 миллиона евро. В эту сумму входили задолженности за пандемийный год, другие отсрочки и зарплата на текущий сезон. Однако Пике принял решение простить клубу все долги.