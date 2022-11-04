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42 минуты назад

Пике простил «Барселоне» более 50 миллионов евро

Евро-футбол.Ру

Стала известна сумма, которую «Барселона» должна была выплатить своему защитнику Херарду Пике, ранее объявившему о своём уходе из каталонского клуба.

Пике простил «Барселоне» более 50 миллионов евро
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации Cuatro, руководство «сине-гранатовых» задолжало Пике в общей сложности 52 миллиона евро. В эту сумму входили задолженности за пандемийный год, другие отсрочки и зарплата на текущий сезон. Однако Пике принял решение простить клубу все долги.

Напомним, что 35-летний футболист является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой выступает с 2008 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «сине-гранатовых» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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