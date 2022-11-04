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1 час назад

Алип планирует покинуть «Зенит»

Евро-футбол.Ру

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип подумывает над сменой команды. Как стало известно журналистам издания Metaratings.ru, казахстанский футболист хочет перейти в один из клубов, квалифицировавшихся в плей-офф еврокубков.

Футболист «Зенита» планирует покинуть команду
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

При этом, как отмечает источник, в стане «сине-бело-голубых» пока не приняли окончательного решения по будущему 22-летнего исполнителя.

Нуралы пополнил ряды чемпиона России в феврале текущего года. С того момента защитник поучаствовал в 19 поединках за «сине-бело-голубых», в которых не отметился результативными действиями.

Футбол,Зенит,
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