"Херенвен" обратился в ФИФА с требованием получить деньги от ЦСКА за Эджуке

«ЦСКА еще в мае должен был заплатить «Херенвену» ровно 3,1 миллиона евро. Это подтверждает наш генеральный директор Сеес Рузмунд. Только после этого наш клуб получит полную сумму за трансфер Чидеры Эджуке. Напомним, игрок был продан еще летом 2020 года. Поэтому «Херенвен» ждет легальную помощь от ФИФА», — заявили «Спорт-Экспрессу» в клубе.