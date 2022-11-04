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57 минут назад

"Херенвен" обратился в ФИФА с требованием получить деньги от ЦСКА за Эджуке

Газета.Ruиещё 1

В пресс-службе нидерландского «Херенвена» разъяснили ситуацию с оплатой трансфера нигерийского атакующего полузащитника Чидера Эджуке в ЦСКА.

"Херенвен" обратился в ФИФА с требованием получить деньги от ЦСКА за Эджуке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«ЦСКА еще в мае должен был заплатить «Херенвену» ровно 3,1 миллиона евро. Это подтверждает наш генеральный директор Сеес Рузмунд. Только после этого наш клуб получит полную сумму за трансфер Чидеры Эджуке. Напомним, игрок был продан еще летом 2020 года. Поэтому «Херенвен» ждет легальную помощь от ФИФА», — заявили «Спорт-Экспрессу» в клубе.

В начале ноября генеральный директор «Херенвена» Сеес Рузмунд заявил, что московский клуб не выплатил полностью сумму трансфера за Эджуке, который перешел в ЦСКА еще в 2020 году.

Напомним, в июле Эджуке воспользовался решением Международной федерации футбола (ФИФА), которая разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Нигериец перешел в немецкую «Герту», которую тренирует бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц.

В текущем сезоне футболист провел за клуб из Берлина 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

Футбол,Сандро Шварц,Динамо,
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