Российский вратарь покидает чемпионов Норвегии

Российский голкипер Никита Хайкин сообщил, что покидает норвежский «Буде Глимт» в связи с окончанием контракта в декабре 2022 года.
«У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с «Буде Глимт». Это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни.
В Норвегии я многое узнал о местной культуре и познакомился с потрясающими людьми. Добился огромного успеха, несмотря на все трудности, что были на моем пути.
Я вcегда буду благодарен Буде за то, кем я cтал. Куда бы ни привела меня cудьба, чаcтичка моего cердца вcегда будет черно желтой. Я не прощаюcь, а говорю «до cвидания»!» — написал россиянин в социальных сетях.
Напомним, Хайкин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии.
До этого 27-летний футболист успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией.