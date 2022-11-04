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44 минуты назад

Российский голкипер Хайкин объявил об уходе из "Буде-Глимта"

Газета.Ruиещё 2

Российский голкипер Никита Хайкин сообщил, что покидает норвежский «Буде Глимт» в связи с окончанием контракта в декабре 2022 года.

Российский вратарь покидает чемпионов Норвегии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с «Буде Глимт». Это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни.

В Норвегии я многое узнал о местной культуре и познакомился с потрясающими людьми. Добился огромного успеха, несмотря на все трудности, что были на моем пути.

Я вcегда буду благодарен Буде за то, кем я cтал. Куда бы ни привела меня cудьба, чаcтичка моего cердца вcегда будет черно желтой. Я не прощаюcь, а говорю «до cвидания»!» — написал россиянин в социальных сетях.

Напомним, Хайкин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии.

До этого 27-летний футболист успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией.

Футбол,Никита Хайкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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