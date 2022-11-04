Российский вратарь покидает чемпионов Норвегии

«У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с «Буде Глимт». Это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни.



В Норвегии я многое узнал о местной культуре и познакомился с потрясающими людьми. Добился огромного успеха, несмотря на все трудности, что были на моем пути.



Я вcегда буду благодарен Буде за то, кем я cтал. Куда бы ни привела меня cудьба, чаcтичка моего cердца вcегда будет черно желтой. Я не прощаюcь, а говорю «до cвидания»!» — написал россиянин в социальных сетях.