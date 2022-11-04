Мать Овечкина призвала не поднимать шумиху из-за рекордов сына

«То, что Саша всю карьеру проводит в «Вашингтоне» и теперь повторил этот рекорд Хоу — это, конечно же, заслуга всей команды и руководства клуба. И, безусловно, Саши. Он — большой молодец.



Все будет в порядке! Мой ребенок — молодец! Главное, ему под руку не говорите. Пусть играет и получает удовольствие от хоккея. А все эти рекорды сами придут», — заявила мама хоккеиста в интервью «Матч ТВ».