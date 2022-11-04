Мать Овечкина призвала не поднимать шумиху из-за рекордов сына

Татьяна Овечкина, мать нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказалась о рекордах сына.
Минувшей ночью Овечкин повторил достижение Горди Хоу по числу голов за одну команду в НХЛ (786).
«То, что Саша всю карьеру проводит в «Вашингтоне» и теперь повторил этот рекорд Хоу — это, конечно же, заслуга всей команды и руководства клуба. И, безусловно, Саши. Он — большой молодец.
Все будет в порядке! Мой ребенок — молодец! Главное, ему под руку не говорите. Пусть играет и получает удовольствие от хоккея. А все эти рекорды сами придут», — заявила мама хоккеиста в интервью «Матч ТВ».
Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего Овечкина 786 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 16 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.