«Телеспорт» готов заплатить легендам Бразилии 90 млн рублей за матч с Россией

Компания «Телеспорт» готова заплатить 90 млн рублей знаменитым ветеранам сборной Бразилии за участие в матче с командой России образца 2008 года, пишет в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

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Идея провести такую игру принадлежит главе «Телеспорта» Петру Макаренко. Тренером российской сборной станет Александр Бородюк, он занимается подбором игроков в команду.

Предполагается, что за Бразилию могут сыграть такие звезды мирового футбола, как Роналдиньо и Кафу.

Ранее легендарный бразильский футболист Роналдо перечислил игроков, которых считает лучшими в истории.

«Думаю, есть особенная группа игроков, в которую входят Марадона, Месси, Круифф, Беккенбауэр, Пеле, ван Бастен и Роналдиньо. Я бы включил себя в этот список. Пусть болельщики говорят, пусть обсуждают это в барах. Но их нельзя ранжировать, нельзя сравнивать разные поколения», — сказал Роналдо.

Отметим, что в список не попал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в 1994 и 2002 году в составе сборной Бразилии. Также он становился двукратным обладателем Кубка Америки, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.