«Телеспорт» готов заплатить легендам Бразилии 90 млн рублей за матч с Россией

Компания «Телеспорт» готова заплатить 90 млн рублей знаменитым ветеранам сборной Бразилии за участие в матче с командой России образца 2008 года, пишет в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.
Идея провести такую игру принадлежит главе «Телеспорта» Петру Макаренко. Тренером российской сборной станет Александр Бородюк, он занимается подбором игроков в команду.
Предполагается, что за Бразилию могут сыграть такие звезды мирового футбола, как Роналдиньо и Кафу.
Ранее легендарный бразильский футболист Роналдо перечислил игроков, которых считает лучшими в истории.
«Думаю, есть особенная группа игроков, в которую входят Марадона, Месси, Круифф, Беккенбауэр, Пеле, ван Бастен и Роналдиньо. Я бы включил себя в этот список. Пусть болельщики говорят, пусть обсуждают это в барах. Но их нельзя ранжировать, нельзя сравнивать разные поколения», — сказал Роналдо.
Отметим, что в список не попал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Роналдо является двукратным чемпионом мира в 1994 и 2002 году в составе сборной Бразилии. Также он становился двукратным обладателем Кубка Америки, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.
Форвард известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Барселону», итальянские «Милан» и «Интер», нидерландский «ПСВ» и «Коринтианс». В настоящее время бразилец занимает должность президента «Реза Вальядолида». На клубном уровне становился обладателем Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА.