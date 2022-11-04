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49 минут назад

Соболев: Федун постоянно на связи, он приходит в раздевалку

Евро-футбол.Ру

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента «красно-белых».

Соболев: Федун постоянно на связи, он приходит в раздевалку
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Уход Федуна, пожалуй, главное потрясение для «Спартака» в XXI веке. Но мы не ощущаем, что он ушел, потому что он постоянно с нами на связи, заходит в раздевалку», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

Футболист рассказал, что скоро у них будет общий ужин с Федуном, функционер продолжает присутствовать в жизни клуба после ухода.

В текущем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Футбол,Александр Соболев,Леонид Федун,
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