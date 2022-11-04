Глушаков: «Каррера постоянно теряется в мыслях»

«Каррера сказал, что не сожалеет, что не пригласил меня на общий ужин в «Спартаке»? А мне какая разница? Это старая история. Мне вообще всё равно. Он постоянно теряется в мыслях — сначала я великий игрок «Спартака», затем на ужин не пригласил. Что вспоминать старое и ворошить? Зачем? Я обижаться должен? Я разве похож на такого человека? Пройдя такой путь…» — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.