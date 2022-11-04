Конте раскритиковал календарь АПЛ

«Сейчас говорить об этом бесполезно, поскольку мы знали об этой ситуации. Я понимал, что проводить чемпионат мира во время сезона с таким графиком — это настоящее безумие. Честно говоря, очень странно, что в Англии начинают играть уже через три дня после финала ЧМ», – заявил итальянский специалист, чьи слова приводит ESPN.