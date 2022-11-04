Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Конте раскритиковал календарь АПЛ

Евро-футбол.Ру

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался на тему составления календаря Английской премьер-лиги на фоне катарского чемпионата мира.

Конте раскритиковал календарь АПЛ
Фото: пресс-служба клуба "Тоттенхэм Хотспур"пресс-служба клуба "Тоттенхэм Хотспур"

«Сейчас говорить об этом бесполезно, поскольку мы знали об этой ситуации. Я понимал, что проводить чемпионат мира во время сезона с таким графиком — это настоящее безумие. Честно говоря, очень странно, что в Англии начинают играть уже через три дня после финала ЧМ», – заявил итальянский специалист, чьи слова приводит ESPN.

Тем не менее, Конте отметил, что всё это лишь слова, а шоу должно продолжаться.

Решающая игра мундиаля пройдёт 18 декабря, а возвращение АПЛ запланировано на 26 декабря. Через три дня после окончания катарского чемпионата мира в Англии пройдут матчи четвёртого этапа Кубка лиги.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители