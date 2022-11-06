Появилась информация о расторжении Дзюбой контракта с клубом "Адана Демирспор"

В клубе ничего не сообщали о расторжении трудового соглашения с российским футболистом. Всего 34-летний форвард сыграл пять неполных матчей за "Адану". Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Его клуб идет третьим в чемпионате страны, а россиянин пропустил шесть из семи игр в лиге. До Турции Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского "Зенита", вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.