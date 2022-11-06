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1 час назад

Журналист Карпов: Дзюба расторг контракт с клубом "Адана Демирспор"

Газета.Ruиещё 1

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил о том, что нападающий турецкого клуба "Адана Демирспор" Артем Дзюба расторг контракт с командой. Никакой дополнительной информации пока нет.

Появилась информация о расторжении Дзюбой контракта с клубом "Адана Демирспор"
Фото: ТАССТАСС

В клубе ничего не сообщали о расторжении трудового соглашения с российским футболистом. Всего 34-летний форвард сыграл пять неполных матчей за "Адану". Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Его клуб идет третьим в чемпионате страны, а россиянин пропустил шесть из семи игр в лиге. До Турции Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского "Зенита", вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.

Ранее бывший игрок московского "Локомотива" Ян Дюрица признался, что не ожидал того, что российский нападающий Артем Дзюба не сможет добиться успеха в чемпионате Турции в составе клуба "Адана Демирспор".

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