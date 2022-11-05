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2 часа назад

РФС продлил контракт с Карпиным

Майк Габриелян

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным. Об этом сообщает сайт организации.

РФС решил судьбу Карпина
Фото: ТАССТАСС

«Российский футбольный союз и тренерский штаб национальной сборной страны договорились о продолжении сотрудничества до 1 августа 2024 года. РФС также согласовал главному тренеру и его помощникам возможность дальнейшего совмещения работы в национальной сборной и футбольном клубе «Ростов», - сказано в сообщении.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что Карпин - «опытный тренер, который умеет создавать успешные команды и развивать игроков». По его словам, федерация положительно оценивает результаты прежней работы тренера.

Валерий Карпин в свою очередь поблагодарил РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной и руководство «Ростова», согласившееся на совмещение его постов в сборной и клубе.

Карпин отметил, что сейчас национальная команда не участвует в официальных турнирах, однако «важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям».

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством команда провела 8 матчей: 6 побед, 1 ничья и 1 поражение.

В ближайшее время национальная сборная сыграет два выездных товарищеских матча. Встреча с Таджикистаном состоится 17 ноября в Душанбе, а 20 ноября команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.

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