Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Месси пропустит матч с «Лорьяном»

Майк Габриелян

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пропустит воскресный матч чемпионата Франции против «Лорьяна» из-за воспаления ахиллова сухожилия. Об этом сообщает сайт футбольного клуба.

Месси пропустит матч с «Лорьяном»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В эту субботу, 5 ноября, медицинские новости касаются четырех игроков «Пари Сен-Жермен». Лео Месси продолжит лечение от воспаления ахиллова сухожилия, это мера предосторожности. Он возобновит тренировки на следующей неделе», - сказано медицинском бюллетене.

Не примут участие в матче еще три игрока. Кейлор Навас продолжает лечение от болей в спине, а Фабиан Руис восстанавливается после травмы левого подколенного сухожилия. По указанию врачей продолжает индивидуальную тренировку и Пренел Кимпембе.

Планируется, что на следующей неделе эти игроки вернутся на поле.

Встреча пройдет в Лорьяне 6 ноября.

Ранее стало известно, что Месси включат в Call of Duty: Modern Warfare 2.

Футбол,Фабиан Руис,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители