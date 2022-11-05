Месси пропустит матч с «Лорьяном»

«В эту субботу, 5 ноября, медицинские новости касаются четырех игроков «Пари Сен-Жермен». Лео Месси продолжит лечение от воспаления ахиллова сухожилия, это мера предосторожности. Он возобновит тренировки на следующей неделе», - сказано медицинском бюллетене.

Не примут участие в матче еще три игрока. Кейлор Навас продолжает лечение от болей в спине, а Фабиан Руис восстанавливается после травмы левого подколенного сухожилия. По указанию врачей продолжает индивидуальную тренировку и Пренел Кимпембе.