Месси пропустит матч с «Лорьяном»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пропустит воскресный матч чемпионата Франции против «Лорьяна» из-за воспаления ахиллова сухожилия. Об этом сообщает сайт футбольного клуба.
«В эту субботу, 5 ноября, медицинские новости касаются четырех игроков «Пари Сен-Жермен». Лео Месси продолжит лечение от воспаления ахиллова сухожилия, это мера предосторожности. Он возобновит тренировки на следующей неделе», - сказано медицинском бюллетене.
Не примут участие в матче еще три игрока. Кейлор Навас продолжает лечение от болей в спине, а Фабиан Руис восстанавливается после травмы левого подколенного сухожилия. По указанию врачей продолжает индивидуальную тренировку и Пренел Кимпембе.
Планируется, что на следующей неделе эти игроки вернутся на поле.
Встреча пройдет в Лорьяне 6 ноября.
Ранее стало известно, что Месси включат в Call of Duty: Modern Warfare 2.