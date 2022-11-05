«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне 2022/2023 РПЛ. Петербуржцы у себя дома проиграли грозненскому «Ахмату». Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги.

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Встреча завершилась со счетом 1:2.

События на стадионе «Санкт-Петербург» разворачивались стремительно. Уже к 8-й минуте гости забили два мяча. На 50-й секунде счет открыл полузащитник Евгений Харин. Затем преимущество увеличил лучший бомбардир грозненцев Мохамед Конате.

«Зениту» удалось сократить отставание в середине второго тайма. На 65-й минуте отличился Андрей Мостовой.

В итоге команда из Петербурга впервые проиграла в турнире, но осталась лидером турнирной таблицы. У «Зенита» 39 очков, на 6 больше, чем у идущего следом «Спартака». «Ахмат» набрал 26 баллов и занимает пятое место.

11 ноября «Ахмат» сыграет в Нижнем Новгороде с «Пари НН», а «Зенит» 13 ноября приедет в Москву на игру с «Торпедо».