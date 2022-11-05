Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне

Майк Габриелян

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне 2022/2023 РПЛ. Петербуржцы у себя дома проиграли грозненскому «Ахмату». Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги.

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 1:2.

События на стадионе «Санкт-Петербург» разворачивались стремительно. Уже к 8-й минуте гости забили два мяча. На 50-й секунде счет открыл полузащитник Евгений Харин. Затем преимущество увеличил лучший бомбардир грозненцев Мохамед Конате.

«В шутку сказал, что быстровато забили два» — тренер «Ахмата» о победе над «Зенитом»

«Зениту» удалось сократить отставание в середине второго тайма. На 65-й минуте отличился Андрей Мостовой.

В итоге команда из Петербурга впервые проиграла в турнире, но осталась лидером турнирной таблицы. У «Зенита» 39 очков, на 6 больше, чем у идущего следом «Спартака». «Ахмат» набрал 26 баллов и занимает пятое место.

11 ноября «Ахмат» сыграет в Нижнем Новгороде с «Пари НН», а «Зенит» 13 ноября приедет в Москву на игру с «Торпедо».

Ранее гендиректор «Ахмата» рассказал, как у команды получилось обыграть «Зенит» – «хороший раздражитель, на который все настраиваются».

Футбол,Андрей Мостовой,Евгений Харин,Мохамед Конате,Торпедо,Зенит,Спартак,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители