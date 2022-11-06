Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
43 минуты назад

Павлюченко поддержал решение РФС продлить контракт с Карпиным

Газета.Ruиещё 1

Бывший игрок московского "Спартака" Роман Павлюченко поддержал решение Российского футбольного союза (РФС) продлить контракт с тренером национальной команды Валерием Карпиным, передает Metaratings.ru.

Павлюченко поддержал решение РФС продлить контракт с Карпиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хорошо, что продлили контракт. Сборная должна существовать. Пускай мы будем играть только с Узбекистаном. Таджикистаном, Киргизией и так далее", - сказал Павлюченко.

В прошлом году сборная России под руководством Валерия Карпина заняла второе место в отборочной группе чемпионата мира, уступив только Хорватии. Весной национальная команда должна была сыграть стыковые матчи, но из-за отстранения не смогла этого сделать.

Свой последний официальный матч россияне провели в ноябре прошлого года против Хорватии (0:1). В ноябре подопечные Валерия Карпина проведут сразу две товарищеские встречи — 17 ноября против сборной Таджикистана и 20 ноября против сборной Узбекистана.

Ранее бывший полузащитник сборной России и "Эвертона" Динияр Билялетдинов заявил, что сейчас нет других вариантов на должность главного тренера национальной команды, кроме Валерия Карпина.

Футбол,Роман Павлюченко,Динияр Билялетдинов,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители