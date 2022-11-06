Павлюченко поддержал решение РФС продлить контракт с Карпиным

Бывший игрок московского "Спартака" Роман Павлюченко поддержал решение Российского футбольного союза (РФС) продлить контракт с тренером национальной команды Валерием Карпиным, передает Metaratings.ru.
"Хорошо, что продлили контракт. Сборная должна существовать. Пускай мы будем играть только с Узбекистаном. Таджикистаном, Киргизией и так далее", - сказал Павлюченко.
В прошлом году сборная России под руководством Валерия Карпина заняла второе место в отборочной группе чемпионата мира, уступив только Хорватии. Весной национальная команда должна была сыграть стыковые матчи, но из-за отстранения не смогла этого сделать.
Свой последний официальный матч россияне провели в ноябре прошлого года против Хорватии (0:1). В ноябре подопечные Валерия Карпина проведут сразу две товарищеские встречи — 17 ноября против сборной Таджикистана и 20 ноября против сборной Узбекистана.
Ранее бывший полузащитник сборной России и "Эвертона" Динияр Билялетдинов заявил, что сейчас нет других вариантов на должность главного тренера национальной команды, кроме Валерия Карпина.