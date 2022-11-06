Павлюченко поддержал решение РФС продлить контракт с Карпиным

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"Хорошо, что продлили контракт. Сборная должна существовать. Пускай мы будем играть только с Узбекистаном. Таджикистаном, Киргизией и так далее", - сказал Павлюченко.

В прошлом году сборная России под руководством Валерия Карпина заняла второе место в отборочной группе чемпионата мира, уступив только Хорватии. Весной национальная команда должна была сыграть стыковые матчи, но из-за отстранения не смогла этого сделать.

Свой последний официальный матч россияне провели в ноябре прошлого года против Хорватии (0:1). В ноябре подопечные Валерия Карпина проведут сразу две товарищеские встречи — 17 ноября против сборной Таджикистана и 20 ноября против сборной Узбекистана.