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33 минуты назад

«Шальке» повторил абсолютный антирекорд Бундеслиги

Евро-футбол.Руиещё 1

В матче тринадцатого тура немецкого чемпионата Бундеслиги бременский «Вердер» обыграл «Шальке 04» со счетом 2:1. Как оказалось, это был уже 35-й гостевой матч чемпионата кряду для «Шальке», в котором команда не может выиграть. Таким образом, команда повторила антирекорд Бундеслиги, который уже более сорока лет назад установил «Карлсруэ» в период с 1976 по 1981 год.

«Шальке» повторил абсолютный антирекорд Бундеслиги
Фото: ТАССТАСС

Следующая гостевая неудача «Шальке» станет абсолютно рекордной. Впрочем, теоретически это случится лишь через два с половиной месяца - в матче шестнадцатого тура против франкфуртского «Айнтрахта», 21 января следующего, 2023 года.

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