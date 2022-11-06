Хави: «Пике - легенда клуба»

В матче тринадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» обыграла в домашнем матче «Альмерию», забив два безответных мяча в начале второй половины игры. Этот матч стал последним для защитника каталонской команды Херарда Пике, и отметила его команда приличествующим образом.

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После игры основное внимание было приковано именно к защитнику, прощавшемуся с командой и болельщиками. Прокомментировал свои чувства по отношению к завершению карьеры Херарда Пике и наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес.