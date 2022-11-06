Экс-тренер «Зенита» Петржела дал совет Дзюбе, разорвавшему контракт с «Аданой»

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу новостей о возможном расторжении контракта российского нападающего Артема Дзюбы с турецким клубом «Адана Демирспор».

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«Здесь нечего оценивать, он вообще не играет. У него просто больше нет такого футбола. Ему следует вернуться в Россию и попробовать себя там, возможно, в более низкой конкуренции», — передает слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Футболист стал игроком клуба турецкой Суперлиги минувшим летом. Он перешел в команду в качестве свободного агента и дебютировал в свой день рождения, отметившись голом в первой же игре. Однако затем Дзюба потерял место в составе «Аданы».

Всего 34-летний форвард сыграл пять неполных матчей за турецкий клуб. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Его команда идет третьей в чемпионате страны, а россиянин пропустил шесть из семи игр в лиге.