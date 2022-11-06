Гайич раскритиковал судейство после проигрыша "Пари НН"

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород» раскритиковал уровень судейства в чемпионате России.

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Армейцы 5 ноября потерпели в Москве поражение в игре с нижегородской командой со счетом 0:1.

«Чемпионат России очень интересный и сложный. Мы все убедились в том, что каждая команда может обыгрывать любую другую. Это подтверждает уровень чемпионата. Судейство в РПЛ? Очень много спорных моментов», — приводит слова Гайича «Матч ТВ».

ЦСКА по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23. Для команды Владимира Федотова проигрыш «Пари НН» стал третьим в нынешнем чемпионате. На счету красно-синих также восемь побед и пять ничьих. Они набрали в общей сложности 29 очков.

Лидером РПЛ является петербургский «Зенит» (39), который в 16-м туре также потерпел поражение на своем поле — от грозненского «Ахмата» (1:2). Не избежал потери очков в последнем туре и идущий вторым московский «Спартак» (33), сыгравший вничью с «Сочи» (1:1).

В 17-м туре ЦСКА сыграет со столичным «Динамо». Встреча состоится 13 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.