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58 минут назад

Жерар Пике не смог сдержать слёз при прощании с болельщиками «Барселоны»

Чемпионат.com

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, который в ночь с 5 на 6 ноября провёл свой последний матч за команду на «Спотифай Камп Ноу», не смог сдержать слёз, когда покидал поле в концовке встречи с «Альмерией» (2:0). 35-летний футболист попрощался со всей командой на поле, а затем сделал тоже самое и на скамейке запасных.

Пике не смог сдержать слез при прощании с болельщиками «Барселоны»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пике — воспитанник «Барселоны». Он выступал в академии сине-гранатовых в одной команде с Лионелем Месси и Сеском Фабрегасом. С 2004 по 2008 год Жерар был футболистом «Манчестер Юнайтед» (также играл на правах аренды за «Сарагосу»).

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