Пике не смог сдержать слез при прощании с болельщиками «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, который в ночь с 5 на 6 ноября провёл свой последний матч за команду на «Спотифай Камп Ноу», не смог сдержать слёз, когда покидал поле в концовке встречи с «Альмерией» (2:0). 35-летний футболист попрощался со всей командой на поле, а затем сделал тоже самое и на скамейке запасных.