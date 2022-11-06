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1 час назад

Бубнов: «Разговоры о чемпионстве «Зенита» преждевременны»

Евро-футбол.Ру

В матче 16-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле потерпел поражение от грозненского «Ахмата» со счетом 1:2. После этого матча футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Бубнов: «Разговоры о чемпионстве «Зенита» преждевременны»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Если «Зенит» снова допустит осечку, чемпионская гонка может вновь стать актуальной. Поражение стало показателем, что не все у них идет гладко и разговоры о чемпионстве преждевременны», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

По итогам 16 туров Премьер-лиги петербургский клуб набрал 39 баллов и лидирует в турнирной таблице, имея 6-очковый отрыв от идущего вторым «Спартака».

В следующем поединке петербургский коллектив на выезде встретится с «Торпедо».

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