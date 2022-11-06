Неймар в соцсетях попрощался с Жераром Пике

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, ныне выступающий за «ПСЖ», отдал дань уважения своему товарищу Жерару Пике, который объявил о завершении карьеры.

В своем аккаунте в соцсетях бразильская звезда репостнул видео Жерара Пике, где он объясняет свое решение уйти в отставку. Неймар написал «Легенда» и оставил смайлик в виде сердца.

Когда Неймар ушел в «ПСЖ» в 2017 году, Пике опубликовал фотографию с Неймаром и подписью «Он остается».

Спустя 5 лет Неймар не забыл о Пике, и после того, как защитник «Барсы» объявил об уходе из спорта, бразилец сделал ответный жест.

Пике, сыгравший за сине-гранатовых 615 матчей, завершил свою легендарную карьеру. В ночь с 5 на 6 ноября он провёл последний матч за «Барселону» на домашнем стадионе. Он пришёлся на встречу с «Альмерией» (2:0).

«На 82-й минуте игры наступил самый ожидаемый момент. Жерар Пике, обладатель 30 титулов в составе «Барселоны», был заменен в последний раз и попрощался с тем, что было его домом всю жизнь. Более чем 92 000 зрителей на Ноу камп встали, чтобы попрощаться с футболистом, у которого на сердце вышит наш герб», - пишет официальный сайт «Барселоны».