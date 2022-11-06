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1 час назад

Неймар в соцсетях попрощался с Жераром Пике

Елена Прошина

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, ныне выступающий за «ПСЖ», отдал дань уважения своему товарищу Жерару Пике, который объявил о завершении карьеры.

Неймар в соцсетях попрощался с Жераром Пике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В своем аккаунте в соцсетях бразильская звезда репостнул видео Жерара Пике, где он объясняет свое решение уйти в отставку. Неймар написал «Легенда» и оставил смайлик в виде сердца.

Когда Неймар ушел в «ПСЖ» в 2017 году, Пике опубликовал фотографию с Неймаром и подписью «Он остается».

Спустя 5 лет Неймар не забыл о Пике, и после того, как защитник «Барсы» объявил об уходе из спорта, бразилец сделал ответный жест.

Пике, сыгравший за сине-гранатовых 615 матчей, завершил свою легендарную карьеру. В ночь с 5 на 6 ноября он провёл последний матч за «Барселону» на домашнем стадионе. Он пришёлся на встречу с «Альмерией» (2:0).

«На 82-й минуте игры наступил самый ожидаемый момент. Жерар Пике, обладатель 30 титулов в составе «Барселоны», был заменен в последний раз и попрощался с тем, что было его домом всю жизнь. Более чем 92 000 зрителей на Ноу камп встали, чтобы попрощаться с футболистом, у которого на сердце вышит наш герб», - пишет официальный сайт «Барселоны».

Жерар Пике попрощался со всеми товарищами по команде. Он обнял всех поочередно. Объятия продолжились на скамейке запасных. На стадионе был «ураган эмоций», болельщики безостановочно скандировали имя Пике».

Футбол,Жерар Пике,
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