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52 минуты назад

Колосков: «Дзюбе пора на пенсию»

Евро-футбол.Ру

По данным СМИ, нападающий Артём Дзюба покинул турецкий «Адана Демирспор». Стороны якобы расторгли трудовое соглашение.

Колосков: «Дзюбе пора на пенсию»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Своим мнением по этому поводу поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«На пенсию уже пора. Хватит будоражить народ. Все закончилось. Если он там не подошел, то где он нужен?» - приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Напомним, что Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа текущего года. В общей сложности он провел пять матчей за турецкую команду и отметился одним забитым мячом.

Ранее мы сообщали, что Артём может вернуться в РПЛ. Интерес к нему проявляет «Локомотив».

Футбол,Артем Дзюба,Вячеслав Колосков,РФС,
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