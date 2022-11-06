6 ноября в матче 13-го тура Серии А «Ювентус» сыграет с «Интером». Смогут ли туринцы перезагрузиться после провала в Лиге чемпионов? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Фото: Twitter Twitter

«Интер» - «Ювентус»: коэффициенты букмекеров на матч Серии А 6 ноября

6 ноября «Ювентус» на своем поле сыграет с «Интером» в матче 13-го тура Серии А. Начало - в 22:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами гостей. Поставить на «Интер» можно с коэффициентом 2.10, это примерно 42% вероятности. Шансы «Юве» аналитики оценили коэффициентом 3.20 (30%), а на ничью можно сделать ставку за 3.35 (28%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.95, а на тотал меньше 2.5 – за 1.85.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.70. С коэффициентом 2.13 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

Аллегри ведет клуб в пропасть

«Ювентус» в состоянии грогги. Провал в Лиге чемпионов, слабые выступления в чемпионате, отсутствие внятной игры, куча травм - все это свалилось на туринцев. И как выгребать из этой ситуации - пока непонятно. Тем более, что владельцы выражают полное доверие Массимилиано Аллегри. А сам тренер, похоже, потерял связь с реальностью. По крайней мере, команда его не слушается. В Лиге чемпионов чудом удалось зацепиться за третье место в группе: спасибо «ПСЖ» и «Бенфике», которые разгромили «Маккаби». В Серии А дела немногим лучше: седьмое место в 10 очках от лидера, а ведь не сыграна еще и треть чемпионата.

Да, можно ссылаться на эпидемию травм, но непонятно, во что хочет играть Аллегри. Болельщики ждут его отставки как манны небесной. Но руководство пока доверяет опытному тренеру. Вот только во что это выльется..

Индзаги пора поправить дела

У «Интера» в чемпионате тоже дела идут не так, чтобы здорово. Всего на одну строчку выше соперника и восемь очков от лидера. Пора выправлять положение. Симоне Индзаги даже был на волоске от увольнения, но его спасла Лига чемпионов. Опередить «Барселону» - это крутое достижение. «Интер» в плей-офф и теперь можно думать о рывке в Серии А, чтобы уйти на паузу, связанную с ЧМ-2022, в неплохой позиции.

Единственная проблема - травмы Ромело Лукаку. Бельгиец только-только восстановился после травмы и вновь угодил на больничный. Нет и Марио Брозовича. Но даже без этих двух ключевых исполнителей «Интер» - фаворит матча. У него есть игра.

На что ставить в матче «Ювентус» - «Интер»

Букмекеры выставляют довольно аккуратные коэффициенты, но надо признать: прямо сейчас от «Ювентуса» осталось только имя. Игры у туринцев нет, лазарет полон, Аллегри упрям и не желает делать никаких перестановок. Да и в последних шести личных встречах туринцы победили лишь однажды, и то в овертайме. «Интер» должен побеждать. Поставить на победу гостей в БК Фонбет можно с коэффициентом 2.30.

Есть ощущение, что нас может ждать результативный футбол. И те, и другие в последнее время довольно много забивают. Да и турнирное положение обязывает играть на победу. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в БК Фонбет за 1.85.

Обратимся к статистике еще раз - и увидим, что в четырех из последних шести личных встреч забивали обе команды. Линии атаки сильны и у тех, и у других - поэтому смело ставим на то, что обе забьют и на этот раз. Коэффициент 1.70. Ставите 1000 рублей - выигрываете 1700 в случае успеха.

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