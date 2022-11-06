Валерий Карпин продолжит тренировать сборную России

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством футболисты провели 8 матчей, одержав 6 побед и по разу сыграв вничью и потерпев поражение.

Сейчас сборная России отстранена от международных соревнований. В ноябре она проведёт сбор, в рамках которого сыграет два товарищеских матча на выезде: 17 ноября в Душанбе с Таджикистаном, 20 ноября в Ташкенте с Узбекистаном.