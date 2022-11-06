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26 минут назад

Валерий Карпин продолжит тренировать сборную России

Inc-News

Валерий Карпин заключил новый контракт и останется главным тренером сборной России по футболу.

Валерий Карпин продолжит тренировать сборную России
Фото: Inc-NewsInc-News

Соглашение с РФС рассчитано до августа 2024 года.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством футболисты провели 8 матчей, одержав 6 побед и по разу сыграв вничью и потерпев поражение.

Сейчас сборная России отстранена от международных соревнований. В ноябре она проведёт сбор, в рамках которого сыграет два товарищеских матча на выезде: 17 ноября в Душанбе с Таджикистаном, 20 ноября в Ташкенте с Узбекистаном.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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