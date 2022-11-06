"Зенит" вывел защитника Чистякова из основного состава команды

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев объявил, что защитник Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды.

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В матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом», прошедшем в Санкт-Петербурге, Чистяков допустил грубую ошибку, которая привела ко второму голу в ворота сине-бело-голубых. Футболист был заменен уже на 32-й минуте встречи.

«Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

«Зенит» уступил на своем поле «Ахмату» со счетом 1:2. Это поражение стало для команды Сергея Семака первым в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Зенит» пропустил уже на первой минуте встречи. Счет открыл полузащитник «Ахмата» Евгений Харин. Уже через семь минут гости увеличили свой отрыв. Гол на счету Мохамеда Конате. Во втором тайме «Зенит» смог отквитать один мяч благодаря точному удару Андрея Мостового с передачи Далера Кузяева.