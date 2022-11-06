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28 минут назад

Названа причина ухода Дзюбы из «Адана Демирспор»

Илья Родин

Российский нападающий Артем Дзюба покинул турецкий ФК «Адана Демирспор» из-за задержек по зарплате. Об этом пишет портал Sport 24 со ссылкой на источник.

Отмечается, что игрок за 2,5 месяца участвовал в пяти матчах и забил один гол.

Собеседник издания пояснил, что Дзюба не получил выплаты за сентябрь и октябрь. В результате, футболист был вынужден расторгнуть заключенный 18 августа контракт с клубом.

Вместе с тем, сторонам удалось разрешить конфликт без помощи суда. Дзюба заключил с командой соглашение, в рамках которого долг будет погашен до февраля 2023 года.

Инсайдер: Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор»

По данным портала, Дзюбой заинтересовались несколько российских и турецких команд. В частности, московский клуб «Торпедо» якобы готов заключить с ним соглашение.

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