Названа причина ухода Дзюбы из «Адана Демирспор»

Российский нападающий Артем Дзюба покинул турецкий ФК «Адана Демирспор» из-за задержек по зарплате. Об этом пишет портал Sport 24 со ссылкой на источник.

Отмечается, что игрок за 2,5 месяца участвовал в пяти матчах и забил один гол.

Собеседник издания пояснил, что Дзюба не получил выплаты за сентябрь и октябрь. В результате, футболист был вынужден расторгнуть заключенный 18 августа контракт с клубом.

Вместе с тем, сторонам удалось разрешить конфликт без помощи суда. Дзюба заключил с командой соглашение, в рамках которого долг будет погашен до февраля 2023 года.