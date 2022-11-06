Губерниев прокомментировал уход Дзюбы из турецкого клуба

Губерниев порекомендовал Дзюбе «закрепиться» в любительской лиге Татарстана

Фото: РИА Новости РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что футболист Артем Дзюба обманул его ожидания. Он полагал, что опытный нападающий сможет без проблем удержаться в турецком футбольном клубе. Об этом пишет «Матч ТВ».

Отмечается, что ранее Дзюба по соглашению сторон расторг контракт с с «Адана Демирспор» и покинул Турцию. По предварительным данным, интерес к нему проявил московский ФК «Торпедо».

Губерниев выразил сожаление, что футболист не смог закрепиться в турецкой команде. Он подчеркнул, что «в этом смысле думал о [Дзюбе] чуть лучше», полагал, что тот еще повоюет.