Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
14 минут назад

Губерниев прокомментировал уход Дзюбы из турецкого клуба

Илья Родин

Губерниев порекомендовал Дзюбе «закрепиться» в любительской лиге Татарстана

Губерниев прокомментировал уход Дзюбы из турецкого клуба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что футболист Артем Дзюба обманул его ожидания. Он полагал, что опытный нападающий сможет без проблем удержаться в турецком футбольном клубе. Об этом пишет «Матч ТВ».

Названа причина ухода Дзюбы из «Адана Демирспор»

Отмечается, что ранее Дзюба по соглашению сторон расторг контракт с с «Адана Демирспор» и покинул Турцию. По предварительным данным, интерес к нему проявил московский ФК «Торпедо».

Губерниев выразил сожаление, что футболист не смог закрепиться в турецкой команде. Он подчеркнул, что «в этом смысле думал о [Дзюбе] чуть лучше», полагал, что тот еще повоюет.

По его мнению, Дзюбу могут пригласить в «Торпедо», «Химки», Медиалигу. Вместе с тем, он мог бы попробовать себя в чемпионате Абхазии, либо пойти в любительскую лигу Татарстана.

Футбол,Артем Дзюба,Дмитрий Губерниев,Торпедо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители