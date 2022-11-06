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1 час назад

«Крылья Советов» уверенно обыграли «Торпедо» в матче 16-го тура РПЛ

Газета.Ru

Завершился матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Торпедо» и «Крыльями Советов». Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники» в Москве, закончилась победой самарской команды со счетом 2:0.

«Крылья Советов» обыграли «Торпедо» в матче 16-го тура РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 34-й минуте матча счет открыл Фернандо Костанца. На 47-й минуте увеличил преимущество самарской команды Сергей Пиняев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Крылья Советов» поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков. «Торпедо» находится на последнем месте, набрав шесть баллов.

12 ноября «Торпедо» на своем поле примет петербургский «Зенит». В этот же день «Крылья Советов» в Самаре сыграют с «Ростовом».

Ранее екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Футбол,Сергей Пиняев,Торпедо,Крылья Советов,Зенит,
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