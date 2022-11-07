В Бразилии осудили желание футболистов «Зенита» получить российский паспорт

Бывший нападающий сборной России Ари, ныне представляющий бразильский «Атлетико Сеаренсе», рассказал, что в Бразилии осудили желание футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российский паспорт. Его слова приводит Sport24.

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Спортсмен заявил, что смена гражданства Малкомом и Клаудиньо является актуальной темой в Бразилии.

«Ежедневно по ТВ про это выходят новости и все их обсуждают. Многим тяжело спокойно принять желание игроков», — сообщил он.

О желании бразильских игроков получить гражданство России стало известно в сентябре. Малком заявил, что при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе.