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21 минуту назад

В Бразилии осудили желание футболистов «Зенита» получить российский паспорт

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Бывший нападающий сборной России Ари, ныне представляющий бразильский «Атлетико Сеаренсе», рассказал, что в Бразилии осудили желание футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российский паспорт. Его слова приводит Sport24.

В Бразилии осудили желание футболистов «Зенита» получить российский паспорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен заявил, что смена гражданства Малкомом и Клаудиньо является актуальной темой в Бразилии.

«Ежедневно по ТВ про это выходят новости и все их обсуждают. Многим тяжело спокойно принять желание игроков», — сообщил он.

О желании бразильских игроков получить гражданство России стало известно в сентябре. Малком заявил, что при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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