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52 минуты назад

Экс-тренер "Спартака" Ваноли официально возглавил "Венецию"

Газета.Ruиещё 8

Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Венецию», которая выступает в итальянской Серии Б. Об этом сообщается на официальном сайте «Венеции».

Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Венецию»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соглашение Ваноли с итальянской командой рассчитано до конца сезона-2023/2024. В тренерский штаб итальянского специалиста вошли Лино Филипе Невес Годиньо, Марко Цуккер и Джампьеро Ассенци.

Ранее Андреа Д'Амико, агент Паоло Ваноли, заявил, что контракт тренера с «Венецией» будет включать опцию продления еще на два года.

После 12 игр во втором по значимости дивизионе Италии «Венеция» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Стоит отметить, что лучшим бомбардиром команды является полузащитник сборной России Денис Черышев. На его счету три забитых мяча. Россиянин перебрался в итальянский клуб в летнее трансферное окно из «Валенсии».

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял десятую строчку в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны. Этот трофей стал для красно-белых четвертым в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и первым за 19 лет.

Ваноли на посту главного тренера команды сменил Гильермо Абаскаль. После 16 туров красно-белые идут на втором месте, уступая лидирующему «Зениту» шесть очков.

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