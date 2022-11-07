Дзюбу позвали выступать за команду Медиалиги

Тренер футбольной команды "Матч ТВ" Денис Зубко заявил, что в его команде ждут разорвавшего контракт с турецкой "Аданой Демирспор" нападающего Артема Дзюбу
"Ждем Артема в команду "Матч ТВ". Какие условия? Это надо разговаривать с президентом клуба. Гарантировано ли Дзюбе место в стартовом составе? Нет, есть конкуренция. Не знаю, можно ли его дозаявить сейчас", - приводит слова Зубко "Матч ТВ".
Летом Дзюба перешел в клуб турецкой Суперлиги. Всего 31-летний форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью. На его счету один забитый мяч. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Напомним, что в этом году Российский футбольный союз (РФС) впервые допустил клубы из Медиалиги для участия в Кубке России.
"Амкал" получил путевку как действующий победитель Московского кубка селебрити, а 2DROTS – как лучшая команда Медиалиги. 2DROTS уступил ивановскому "Текстильщику" в 1/128 турнира, а "Амкал" в рамках 1/64 проиграл петербургской "Звезде", которую тренирует экс-спартаковец Дмитрий Комбаров. Ранее на официальном сайте Турецкой футбольной федерации появился документ о разрыве контракта Дзюбы с "Аданой Демирспор".