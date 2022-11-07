Колыванов о Дзюбе: теперь ему всю жизнь аплодировать?

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов эмоционально отреагировал на информацию о разрыве контракта российского нападающего Артема Дзюбы и "Аданы Демирспор".
"Разорвал контракт? Да и хрен с ним. Уже никому вообще неинтересно. Разорвал и разорвал. Сейчас что мусолить. Лучший форвард России? Это когда было. Сейчас другие приходят на арену. Теперь ему всю жизнь аплодировать? Охрененный футболист был, но время пришло заканчивать. Уже не тянет. Много сделал для "Ростова", "Зенита", других клубов. Все рано или поздно заканчивают. Вы что хотите услышать. Поплакаться мне, что ли. Все это уже в прошлом", - приводит слова Колыванова "Спорт-Экспресс".
Летом Дзюба перешел в клуб турецкой Суперлиги из "Зенита". Его контракт был рассчитан на год. Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против "Фенербахче" и отметился забитым мячом. Всего 31-летний форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Ранее Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном приглашении Артема Дзюбы в "Урал".