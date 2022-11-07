Колыванов о Дзюбе: теперь ему всю жизнь аплодировать?

"Разорвал контракт? Да и хрен с ним. Уже никому вообще неинтересно. Разорвал и разорвал. Сейчас что мусолить. Лучший форвард России? Это когда было. Сейчас другие приходят на арену. Теперь ему всю жизнь аплодировать? Охрененный футболист был, но время пришло заканчивать. Уже не тянет. Много сделал для "Ростова", "Зенита", других клубов. Все рано или поздно заканчивают. Вы что хотите услышать. Поплакаться мне, что ли. Все это уже в прошлом", - приводит слова Колыванова "Спорт-Экспресс".