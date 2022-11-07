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1 час назад

Форвард "ПСЖ" Мбаппе получил травму в матче чемпионата Франции

Газета.Ru

Французский нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил повреждение в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном», сообщает RMC Sport.

Мбаппе получил травму в матче чемпионата Франции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мбаппе вышел на поле в стартовом составе, однако на 85-й минуте был вынужден покинуть поле. Вместо него доиграть поединок вышел Пабло Сарабия. По информации источника, причиной замены послужил дискомфорт в приводящих мышцах.

При этом позднее наставник «ПСЖ» Кристоф Гальтье дал послематчевое интервью, в котором заявил, что травма Мбаппе не вызывает серьезных опасений.

«У Килиана ничего серьезного нет. Он играет постоянно, и в таком случае лучше не рисковать и попросить замену», — отметил специалист.

Поединок «ПСЖ» и «Лорьяна» завершился победой парижского клуба со счетом 2:1.

21 мая стало известно, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся. Теперь зарплата Мбаппе во Франции составляет €40 млн в год.

Ранее сообщалось, что шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мыслями о решении французского форварда Килиана Мбаппе подписать новый контракт с «ПСЖ» перед стартом этого сезона, а также раскритиковал поведение родителей футболиста.

Футбол,Кристоф Гальтье,Реал,
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