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57 минут назад

Гаджиев заявил о готовности махачкалинского «Динамо» принять Дзюбу в состав

Матч ТВиещё 4

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, возможен ли переход нападающего Артема Дзюбы в дагестанский клуб.

Гаджиев заявил о готовности махачкалинского «Динамо» принять Дзюбу
Фото: Adana DemirsporAdana Demirspor

Ранее стало известно, что Дзюба и турецкий клуб «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. По информации «Матч ТВ», 34 летний россиянин покинул Турцию в статусе свободного агента и имеет предложения от российских и турецких команд. Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» в середине августа. Всего футболист провел за команду пять матчей и забил один мяч.

— Это от него зависит. В принципе, по возможностям, уровню и квалификации он соответствует клубам Российской премьер лиги. Другое дело, захочет ли он идти в эти команды.

«Динамо» было бы счастливо подписать Дзюбу. Однако как мне об этом вести разговор, если это игрок более высокого класса, чем наша команда? Если вы его пригласите к нам, мы его здесь очень хорошо примем, — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

До перехода в турецкий клуб Дзюба выступал за «Зенит», с 2015 года он провел за «сине бело голубых» 249 матчей и забил 108 голов. Вместе с петербургским клубом он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, дважды — Кубок страны.

В составе «Зенита» Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. На данный момент у него 148 мячей. Форвард ранее играл за московский «Спартак», томскую «Томь», тульский «Арсенал» и «Ростов».

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