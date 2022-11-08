Гаджиев заявил о готовности махачкалинского «Динамо» принять Дзюбу

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, возможен ли переход нападающего Артема Дзюбы в дагестанский клуб.
Ранее стало известно, что Дзюба и турецкий клуб «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. По информации «Матч ТВ», 34 летний россиянин покинул Турцию в статусе свободного агента и имеет предложения от российских и турецких команд. Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» в середине августа. Всего футболист провел за команду пять матчей и забил один мяч.
— Это от него зависит. В принципе, по возможностям, уровню и квалификации он соответствует клубам Российской премьер лиги. Другое дело, захочет ли он идти в эти команды.
«Динамо» было бы счастливо подписать Дзюбу. Однако как мне об этом вести разговор, если это игрок более высокого класса, чем наша команда? Если вы его пригласите к нам, мы его здесь очень хорошо примем, — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.
До перехода в турецкий клуб Дзюба выступал за «Зенит», с 2015 года он провел за «сине бело голубых» 249 матчей и забил 108 голов. Вместе с петербургским клубом он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, дважды — Кубок страны.
В составе «Зенита» Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. На данный момент у него 148 мячей. Форвард ранее играл за московский «Спартак», томскую «Томь», тульский «Арсенал» и «Ростов».