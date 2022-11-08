Гаджиев заявил о готовности махачкалинского «Динамо» принять Дзюбу

«Динамо» было бы счастливо подписать Дзюбу. Однако как мне об этом вести разговор, если это игрок более высокого класса, чем наша команда? Если вы его пригласите к нам, мы его здесь очень хорошо примем, — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.