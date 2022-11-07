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1 час назад

Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавит «Венецию» Черышева. Клуб идет на 19-м месте в Серии В

Sports.ru

Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавит «Венецию» Дмитрия Черышева.

Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавит «Венецию» Черышева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, Ваноли подписал контракт с «Венецией» до 2024 года с опцией продления еще на два года», – сообщил агент итальянского специалиста Андреа Д’Амико.

За «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев. В матчах за клуб в Серии В он забил 3 мяча.

Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла 5 матчей. Команда с 9 очками в активе опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

Последним местом работы Ваноли был «Спартак», который он возглавлял с декабря 2021 по июнь 2022 года. Он выиграл с московским клубом Кубок России.

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