Гаджиев: «Дзюба мог бы пригодиться половине клубов РПЛ»

- Причин может быть масса. Это не только спортивная составляющая: игра, подготовка к матчам, профессиональные нормы. Но это и отношения между людьми. Они могли и не сложиться. Понятно, что контракт не был бы заключен, если бы не было понимания, что Дзюба по уровню мастерства соответствует клубу, и чемпионату Турции. Игрок известный, просмотренный. Ошибки в уровне его квалификации, скорее всего, не было. Но это не единственное, что позволяет игроку вживаться в команду. Есть и социальные факторы. Какие-то противоречия могли возникнуть на этом фоне. Но я не думаю, что это спортивная составляющая. А если посчитали так, значит, грубо ошиблись изначально, когда приглашали его.