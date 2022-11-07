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1 час назад

Турецкая федерация футбола сделала заявление об уходе Дзюбы

Никита Бородкин

Турецкая федерация футбола сделала заявление об уходе российского форварда Артема Дзюбы из клуба «Адана Демирспор». Согласно информации на сайте организации, взаимное решение о разрыве контракта было принято 3 ноября.

Турецкая федерация сделала заявление по поводу ухода Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Дзюба перешел в турецкую команду 18 августа. Контракт был заключен на год с возможностью продления на один сезон. 6 ноября появилась информация об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор» — СМИ писали, что футболист уже покинул Турцию.

Предположительно, причиной разрыва стали задержки по зарплате, из-за которых спортсмен не получил выплаты за сентябрь и октябрь. За время сотрудничества форвард успел принять участие в пяти матчах, в которых забил один мяч.

Артем Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор»

Сейчас Дзюбой заинтересовались ряд турецких и российских клубов, однако информации о конкретных предложениях пока нет.

Футбол,Артем Дзюба,
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