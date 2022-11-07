Турецкая федерация сделала заявление по поводу ухода Дзюбы

Турецкая федерация футбола сделала заявление об уходе российского форварда Артема Дзюбы из клуба «Адана Демирспор». Согласно информации на сайте организации, взаимное решение о разрыве контракта было принято 3 ноября.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что Дзюба перешел в турецкую команду 18 августа. Контракт был заключен на год с возможностью продления на один сезон. 6 ноября появилась информация об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор» — СМИ писали, что футболист уже покинул Турцию.

Предположительно, причиной разрыва стали задержки по зарплате, из-за которых спортсмен не получил выплаты за сентябрь и октябрь. За время сотрудничества форвард успел принять участие в пяти матчах, в которых забил один мяч.