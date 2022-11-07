Защитник «Крыльев Советов» рассказал о давлении из-за игры в России

«Самара для меня — это второй дом, я здесь уже полтора года. Моя жена живет со мной, мне все нравится. Люди очень добрые, есть хорошие рестораны, да и летом в Самаре прекрасно. В марте на меня оказывалось небольшое давление со стороны Нидерландов, но сейчас ничего такого нет», — заявил Бейл.