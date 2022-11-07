Защитник «Крыльев Советов» рассказал о давлении из-за игры в России

Нидерландский защитник самарских Крыльев Советов Гленн Бейл рассказал, что весной на него было оказано давление из Нидерландов в связи с тем, что он продолжает свое выступление в России, передает РИА Новости.
Весной из-за политической ситуации многие легионеры приняли решение покинуть российские клубы.
«Самара для меня — это второй дом, я здесь уже полтора года. Моя жена живет со мной, мне все нравится. Люди очень добрые, есть хорошие рестораны, да и летом в Самаре прекрасно. В марте на меня оказывалось небольшое давление со стороны Нидерландов, но сейчас ничего такого нет», — заявил Бейл.
Нидерландский футболист пополнил состав самарского клуба в августе 2021 года, до этого он защищал цвета «Эммена» из Нидерландов. В текущем сезоне Бейл сыграл в 20 матчах за «Крылья Советов», в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.