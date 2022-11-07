Кержаков поддержал Чистякова, выведенного из основного состава «Зенита»

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков в социальной сети поддержал своего одноклубника Дмитрия Чистякова, который был выведен из основного состава команды.
В субботу «Зенит» на своем поле уступил грозненскому «Ахмату» в матче 16 го тура МИР Российской премьер лиги со счетом 1:2, а ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заменил Чистякова на 32 й минуте матча. В воскресенье генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил «Матч ТВ», что Чистяков выведен из основного состава команды.
— Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьёт по репутации человека.
Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее! — написал Кержаков.