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23 минуты назад

Михаил Кержаков поддержал Чистякова, который был выведен из основного состава «Зенита»

Матч ТВ

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков в социальной сети поддержал своего одноклубника Дмитрия Чистякова, который был выведен из основного состава команды.

Кержаков поддержал Чистякова, выведенного из основного состава «Зенита»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В субботу «Зенит» на своем поле уступил грозненскому «Ахмату» в матче 16 го тура МИР Российской премьер лиги со счетом 1:2, а ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заменил Чистякова на 32 й минуте матча. В воскресенье генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил «Матч ТВ», что Чистяков выведен из основного состава команды.

— Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьёт по репутации человека.

Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее! — написал Кержаков.

Футбол,Дмитрий Чистяков,Сергей Семак,Михаил Кержаков,Александр Медведев,Зенит,
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