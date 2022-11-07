Определились пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты жеребьевки доступны на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В плей-офф немецкий «РБ Лейпциг» сыграет с английским «Манчестер Сити», бельгийский «Брюгге» — с португальской «Бенфикой», английский «Ливерпуль» — с испанским «Реалом», итальянский «Милан» — с английским «Тоттенхэмом», немецкий «Айнтрахт» — с итальянским «Наполи», немецкая «Боруссия Дортмунд» — с английским «Челси», итальянский «Интер» — с португальским «Порту», французский ПСЖ — с мюнхенской «Баварией».

Жеребьевка прошла 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Первые матчи плей-офф состоятся 14, 15, 21 и 22 февраля, ответные встречи запланированы на 7, 8, 14 и 15 марта.