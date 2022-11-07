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55 минут назад

Агент Чистякова опроверг отстранение от основы «Зенита»

Евро-футбол.Ру

Андрей Талаев, представитель защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал, когда игрок вернётся в расположение основного состава петербуржцев.

Агент Чистякова опроверг отстранение от основы «Зенита»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По словам агента, уже с завтрашнего дня футболист будет тренироваться с первой командой «сине-бело-голубых».

«Я даже не слышал решения, что он не может тренироваться с основой», — заявил агент в интервью «Спорт День за Днем».

Напомним, что вчера генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил об отстранении Чистякова от основного состава после серьёзного разговора. Дмитрий допустил результативную ошибку в недавнем матче РПЛ против «Ахмата», что привело к первому поражению «Зенита» в нынешнем сезоне.

Андрей Талаев,Дмитрий Чистяков,Александр Медведев,Зенит,
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