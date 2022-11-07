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56 минут назад

Игроки «Спартака» и «Зенита» не попали в сборную 16-го тура РПЛ

Евро-футбол.Ру

В прошедший уик-энд состоялись поединки 16-го тура Российской премьер-лиги. По их итогам аналитики статистического портала Whoscored составили символическую сборную.

Игроки «Спартака» и «Зенита» не попали в сборную 16-го тура РПЛ
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Лучшим игроком тура был признан полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев. Он получил оценку 8,7 балла. Игру сразу трех футболистов оценили в 8,6 балла – Антона Миранчука, Фернандо Костанци и Ираклия Квеквескири.

Сборная 16-го тура Премьер-лиги: Лантратов («Химки»), Идову («Химки»), Филипенко («Урал»), Александров («Пари НН»), Костанца («Крылья Советов»), Пиняев («Крылья Советов»), Квеквескири («Факел»), Миранчук («Локомотив»), Ежов («Крылья Советов»), Долгов («Химки»), Кордоба («Краснодар»).

По итогам 16 туров РПЛ лидирует «Зенит», вторым идет «Спартак», а третьим – «Ростов».

Сергей Пиняев,Антон Миранчук,Крылья Советов,Зенит,Спартак,
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