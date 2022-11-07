Игроки «Спартака» и «Зенита» не попали в сборную 16-го тура РПЛ

В прошедший уик-энд состоялись поединки 16-го тура Российской премьер-лиги. По их итогам аналитики статистического портала Whoscored составили символическую сборную.

Лучшим игроком тура был признан полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев. Он получил оценку 8,7 балла. Игру сразу трех футболистов оценили в 8,6 балла – Антона Миранчука, Фернандо Костанци и Ираклия Квеквескири.